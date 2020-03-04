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04 березня 2020, середа, 18:49 7
Кабмін 2020-03-04T19:16:16+02:00
Українські Новини
Новий прем'єр-міністр Шмигаль не буде істотно змінювати курс минулого Кабміну

Новий прем'єр-міністр Шмигаль не буде істотно змінювати курс минулого Кабміну

Ольга Фандорина
Кабмін, Денис Шмигаль, новий кабмін, Кабмін Гончарука
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Курс уряду суттєво змінено не буде. Про це повідомив новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

"Курс залишається незмінним, про це говорив Президент... Програма уряду буде представлена згідно із законом протягом певного терміну. Там будуть чітко прописані всі напрямки, вектори і стратегія цього уряду, але вони істотно не зміняться", - сказав він.

За його словами, окрему увагу нового уряду буде приділена промисловому виробництву, агропромислового розвитку, соціальних питань та їх вирішення.

Крім цього, для уряду залишиться одним з важливих питання рівня пенсій і мінімальних зарплат.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль виступає за перегляд державного бюджету на 2020 рік.

Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За проект постанови №3158 проголосували 353 депутати при мінімально необхідних 226.

Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього уряду. Крім того, Зеленський під час виступу в Раді зазначив, що реальний план по підвищенню пенсій відсутня. Тим часом на місце Гончарука президент запропонував кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

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