В Британии за день количество заболевших коронавирусом увеличилось в два раза

В то время, как в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек, в Британии за один день число заболевших увеличилось вдвое. Об этом передает DailyExpress.

Отмечается, что за день смертоносной пневманией заразились 34 человека. Так, количество заболевших достигло 85 человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Британии, на коронавирус было протестировано 16 тыс. 599 человек. Из них - 16 тыс. 574 показали отрицательный результат, еще у 85 британцев вирус подтвердился.

Также сообщается, что коронавирус диагностировали у двух граждан Шотландии, еще один случай был подтвержден в Манчестере.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе коронавирусом заразился один из его чиновников.

Кроме того, в Киеве не будут ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса, а королева Елизавета впервые за 10 лет вручала награды в перчатках из-за коронавируса.

Тем временем, из России запретили вывозить защитные маски, респираторы и противовирусные, а в Польше подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.