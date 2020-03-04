Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Пока в США из-за смерти человека от коронавируса в городе Сиэтл (штат Вашингтон) ввели чрезвычайное положение, Дональд Трамп отдал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года министерству здравоохранения и социальных служб страны, которые должны направить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. К ее твиту прикреплено изображение чека, который подписал президент.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

Сумма пожертвования составила 100 тысяч долларов.

Как сообщали Українські Новини, 27 февраля в США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя.

Позже стало известно, что там готовятся к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

Несмотря на это, 29 февраля в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса. В штате Вашингтон от COVID-19 скончался мужчина.

В связи с этим, Дональт Трам сделал заявление, в котором рассказал, что умершие люди были "пациентами группы высокого риска". По его словам, зараженные люди с сильным иммунитетом смогут востановиться.