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04 марта 2020, среда, 13:29 267
Америка 2020-03-04T13:54:30+02:00
Українські Новини
Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Кира Молчанова
Коронавирус, Дональд Трамп, Трамп, Коронавирус в США
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Пока в США из-за смерти человека от коронавируса в городе Сиэтл (штат Вашингтон) ввели чрезвычайное положение, Дональд Трамп отдал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года министерству здравоохранения и социальных служб страны, которые должны направить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. К ее твиту прикреплено изображение чека, который подписал президент.

Сумма пожертвования составила 100 тысяч долларов.

Как сообщали Українські Новини, 27 февраля в США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя.

Позже стало известно, что там готовятся к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.

Несмотря на это, 29 февраля в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса. В штате Вашингтон от COVID-19 скончался мужчина.

В связи с этим, Дональт Трам сделал заявление, в котором рассказал, что умершие люди были "пациентами группы высокого риска". По его словам, зараженные люди с сильным иммунитетом смогут востановиться.

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