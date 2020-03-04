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04 марта 2020, среда, 14:13 62
Внешняя политика 2020-03-04T14:16:26+02:00
Українські Новини
МИД проверяет информацию об украинцах на борту задержанного на карантин лайнера у берегов Норвегии

МИД проверяет информацию об украинцах на борту задержанного на карантин лайнера у берегов Норвегии

Ярина Вацяк
МИД, Лайнер, Коронавирус, Aida Aura
Круизный лайнер Aida Aura. Скриншот видео BILD
Круизный лайнер Aida Aura. Скриншот видео BILD

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев на борту задержанного на карантин возле Норвегии из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у двух пассажиров германского круизного лайнера Aida Aura. 

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В Норвегии задержан на карантин германский круизный лайнер, на борту которого находится 1 200 пассажиров, на котором было выявлено 2 человека с подозрением на коронавирус, поэтому возле берегов Норвегии лайнер помещен на карантин. Мы сегодня проработали это с Министерством иностранных дел Украины, министерство дало поручение посольству Украины в Норвегии проверить информацию, есть ли на лайнере украинцы", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в начале февраля в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса. При этом на борту были украинцы, но они отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего в Японии украинка вылечилась от коронавируса после заболевания на лайнере.

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