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04 березня 2020, середа, 15:24 6
Світ 2020-03-04T15:29:03+02:00
Українські Новини
Коронавірусом заразився чиновник Євросоюзу

Коронавірусом заразився чиновник Євросоюзу

Елизавета Кесельман
Європейський Союз, Епідемія коронавірусу, Євросюз, Коронавіурс в Європі
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Крім того, що в Європі зафіксували 2100 випадків захворювання на смертоносний коронавірус, уханьською пневманією захворів один з чиновників ЄС. Про це повідомляє Euractiv.

Наголошується, що найімовірніше, чиновник заразився коронавірусом в Італії, а після повернення контактував з 30 особами з інших установ. На даний момент чоловік знаходиться в ізоляції і чекає повторних результатів тесту на коронавірус.

В якості запобіжного заходу, Європейське оборонне агентство скасувло усі наради до 13 березня.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС перевіряє інформацію про українців на борту затриманого на карантин лайнера біля берегів Норвегії.

Крім того, королева Великобританії вперше за 10 років вручала нагороди в рукавичках через коронавірус.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав свою квартальну зарплату на боротьбу з коронавірусом.

Тим часом, коронавірус в Україні підозрюють ще у шістьох осіб, а в аптеках Чернівців масок немає, але на ринку вони коштують близько 10 гривень за одну штуку.

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Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус
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