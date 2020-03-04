Из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной

После того, как у одного украинца в Черновцах обнаружили коронавирус, киевский метрополитен начал дезинфицировать вагоны каждый раз после завершения цикла рейса в одну сторону.

Об этом сообщил Українським Новинам начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Метро обрабатывают дезинфектором после высадки каждый раз", — сказал он.

Рубан сообщил, что также проводят дезинфекцию ступенек и возвышений.

Он отметил, что основной целью этих процедур является уменьшение концентрации возбудителей болезней, в том числе гриппа и ОРВИ.

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