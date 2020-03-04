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04 марта 2020, среда, 14:47 91
Общество 2020-03-04T15:45:02+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной

Из-за коронавируса в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной

Кира Молчанова
Киевский метрополитен, Коронавирус, дезинфекция, коронавирус в Украине
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

После того, как у одного украинца в Черновцах обнаружили коронавирус, киевский метрополитен начал дезинфицировать вагоны каждый раз после завершения цикла рейса в одну сторону.

Об этом сообщил Українським Новинам начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Метро обрабатывают дезинфектором после высадки каждый раз", — сказал он.

Рубан сообщил, что также проводят дезинфекцию ступенек и возвышений.

Он отметил, что основной целью этих процедур является уменьшение концентрации возбудителей болезней, в том числе гриппа и ОРВИ.

Как сообщали Українські Новини,  после того, как в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV, соцсети разразились незамедлительной реакцией.

Сегодня врачи рассказали, как чувствует себя мужчина, у которого обнаружили заболевание.

Тем временем, по состоянию на текущий момент проводится исследование на выявление коронавируса Covid-19 6 образцов

По состоянию на сегодня, в мире по состоянию на утро 4 марта уже зафиксировали 92 801 случай заболевания. Так, за сутки заболели 1 902 человека по сравнению с данными о коронавирусе на 3 марта.

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