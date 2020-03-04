Через коронавірус у київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій

Після того, як в одного українця в Чернівцях виявили коронавірус, київський метрополітен почав дезінфікувати вагони кожен раз після завершення циклу рейсу в один бік.

Про це повідомив Українським Новинам начальник Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві Олег Рубан.

"Метро обробляють дезінфектором після висадки кожен раз", — сказав він.

Рубан повідомив, що також проводять дезінфекцію сходинок і піднесень.

Він зазначив, що основною метою цих процедур є зменшення концентрації збудників хвороб, в тому числі грипу та ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини китайським коронавірусом 2019-nCoV, соцмережі вибухнули негайною реакцією.

Сьогодні лікарі розповіли, як відчуває себе чоловік, у якого виявили захворювання.

Тим часом, за станом на поточний момент проводиться дослідження на виявлення коронавірусу Covid-19 6 зразків.

Станом на сьогодні, у світі за станом на ранок 4 березня вже зафіксували 92 801 випадків захворювання. Так, за добу захворіло 1 902 людини порівняно з даними про коронавирус на 3 березня.