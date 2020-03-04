підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 березня 2020, середа, 14:50 12
Суспільство 2020-03-04T16:00:03+02:00
Українські Новини
Через коронавірус у київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій

Через коронавірус у київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій

Кира Молчанова
Київський метрополітен, Коронавірус, коронавірус в Україні
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Після того, як в одного українця в Чернівцях виявили коронавірус, київський метрополітен почав дезінфікувати вагони кожен раз після завершення циклу рейсу в один бік.

Про це повідомив Українським Новинам начальник Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві Олег Рубан.

"Метро обробляють дезінфектором після висадки кожен раз", — сказав він.

Рубан повідомив, що також проводять дезінфекцію сходинок і піднесень.

Він зазначив, що основною метою цих процедур є зменшення концентрації збудників хвороб, в тому числі грипу та ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини китайським коронавірусом 2019-nCoV, соцмережі вибухнули негайною реакцією.

Сьогодні лікарі розповіли, як відчуває себе чоловік, у якого виявили захворювання.

Тим часом, за станом на поточний момент проводиться дослідження на виявлення коронавірусу Covid-19 6 зразків.

Станом на сьогодні, у світі за станом на ранок 4 березня вже зафіксували 92 801 випадків захворювання. Так, за добу захворіло 1 902 людини порівняно з даними про коронавирус на 3 березня.

Більше новин про: Київський метрополітен Коронавірус коронавірус в Україні

Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус
Сьогодні Рябошапка відзвітує перед Радою
Новини
Правоохоронний комітет рекомендує Раді визначитися з проектом постанови про висловлення недовіри до Рябошапки 15:42
"Слуга народу" проведе збори за участю Зеленського та Шмигаля перед позачерговим засіданням Ради 15:31
Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міністром спорту 15:30
Коронавірусом заразився чиновник Євросоюзу 15:24
Новим прем'єром може стати Шмигаль: що про нього відомо 15:15
більше новин
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту стали, - експерти 12:45
більше новин
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код 12:10
більше новин
Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok