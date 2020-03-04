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04 марта 2020, среда, 10:56 16
Жизнь 2020-03-04T10:57:45+02:00
Українські Новини
Депутатский пост: рецепт морковных котлет из столовой Верховной Рады

Депутатский пост: рецепт морковных котлет из столовой Верховной Рады

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Столовая Верховной Рады, Постные блюда, Великий пост-2020, Морковные котлеты
Один из вариантов подачи морковных котлет. Фото: povarenok.ru
Один из вариантов подачи морковных котлет. Фото: povarenok.ru

Даже в Верховной Раде, в которой сегодня, как известно, планируется отставка правительства, соблюдают Великий пост, и в знаменитой столовой парламента даже ввели специальное постное меню, цены и фотографии которого Українські Новини опубликовали вчера. А сегодня Українські Новини поделятся рецептом вкусных и полезных морковных котлет из меню парламента Украины. 

Это диетическое вкусное блюдо полезно не только детям, но и тем, кто ведет здоровый образ жизни. Котлеты из моркови получаются не только аппетитными, но и красивыми. Готовятся они быстро и легко.

Ингридиенты:

  1. Морковь средних размеров 5–7 штук
  2. Крупа манная 100 грамм
  3. Сахар 1 столовая ложка
  4. Соль 1 чайная ложка
  5. Перец черный молотый 0,5 чайной ложки

Подготовка моркови:

Сырую морковь тщательно промываем кухонной щеткой под теплой проточной водой. Затем перекладываем наш ингредиент в кастрюлю с холодной водой, так чтобы жидкость полностью покрывала наш корнеплод. Ставим эту емкость на большой огонь, предварительно накрыв ее крышкой. Когда вода в кастрюле закипит, уменьшаем огонь до среднего и варим овощ в течение 25-30 минут. Проверяем готовность овоща с помощью вилки, проткнув ею корнеплод. Если морковь мягкая, значит, она готова. Выключаем огонь, а кастрюлю с готовым овощным ингредиентом ставим под холодную воду. Когда корнеплоды остынут, достаем их из емкости и с помощью кухонного ножа очищаем от шкурки. Затем, воспользовавшись мелкой теркой, натираем наш корнеплод на овощную стружку и перекладываем в свободную миску.

Вариант подачи морковных котлет. Фото: 1000.menuВариант подачи морковных котлет. Фото: 1000.menu

В эту же емкость к измельченной моркови добавляем сахар, соль и черный молотый перец, а также половину нормы манной крупы, перемешиваем все ингредиенты между собой до однородной массы. Воспользовавшись тем же столовым инвентарем, выкладываем на ладонь правой руки немного морковного фарша и вручную формируем из него небольшие котлеты. Затем перекладываем их в тарелку с оставшейся манной крупой и хорошо обваливаем их в ней.

Морковные котлеты. Фото: vkuso.ruМорковные котлеты. Фото: vkuso.ru

В сковороду наливаем растительное масло и ставим емкость на средний огонь. Когда масло хорошо разогреется, перекладываем в эту емкость на небольшом расстоянии друг от друга несколько котлет и обжариваем их с одной стороны в течение 2-3 минут до образования золотистой корочки. Затем с помощью кухонной деревянной лопатки аккуратно переворачиваем наше блюдо на другую сторону и после того как образуется румяная корочка, уменьшаем огонь. Емкость накрываем крышкой и на маленьком огне жарим морковные котлеты еще 10 минут.

Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно и как подготовить себя к строгим ограничениям во время Великого Поста. 


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