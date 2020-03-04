Доллар стремительно дорожает: курс валют НБУ на среду

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 марта, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 марта, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8478 1 доллар США 24,9386 1 швейцарский франк 26,0224 10 иен 2,3114 10 российских рублей 3,7511 1 евро 27,6856

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD после снижения в понедельник на 24 коп..

Также после резкого подорожания в понедельник, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.