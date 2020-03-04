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04 березня 2020, середа, 05:25 24
Фінанси 2020-03-04T05:25:02+02:00
Українські Новини
Долар стрімко дорожчає: курс валют НБУ на середу

Долар стрімко дорожчає: курс валют НБУ на середу

Ярина Вацяк
Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гроші
Гроші

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 березня, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 березня, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,8478
1 долар США 24,9386
1 швейцарський франк 26,0224
10 ієн 2,3114
10 російських рублів 3,7511
1 євро 27,6856

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 9 коп. до 24,98 UAH/USD після зниження в понеділок на 24 коп..

Також після різкого подорожчання в понеділок у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 до 24,9300 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавіруса та його впливу на світову економіку.

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