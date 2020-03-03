Курс гривны на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 24 коп. во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,91-24,95 UAH/USD, затем котировки сузились до 24,93-24,95 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,98-25,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,22% с 23,74 UAH/USD до 24,98 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после резкого подорожания в понедельник, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 марта, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.