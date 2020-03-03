подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 марта 2020, вторник, 17:58 11
Финансы 2020-03-03T18:02:12+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанке продолжает падать

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс доллара
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 24 коп. во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,91-24,95 UAH/USD, затем котировки сузились до 24,93-24,95 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,98-25,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,22% с 23,74 UAH/USD до 24,98 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после резкого подорожания в понедельник, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 марта, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк курс доллара

Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Новости
Курс гривны на межбанке продолжает падать 17:58
Госпитализация Павловского.Скриншот:/twitter.com/HromadskeUA
Дело Гандзюк: одного из фигурантов госпитализировали из здания суда 17:53
В Украине появятся электронные больничные 17:51
На концепцию "раскрутки" Шевченковской премии Бородянский потратит столько же, сколько получат все ее номинанты 17:48
Олимпиаде 2020 быть. МОК подтвердил проведение игор в Токио, несмотря на распространение коронавируса 17:40
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok