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02 марта 2020, понедельник, 18:25 511
Экономика 2020-03-02T18:26:17+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снизилась на 24 копейки

Гривна на межбанке снизилась на 24 копейки

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 13 коп. в понедельник снизился на 24 коп. до 24,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,69-24,72 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли 24,82-24,87 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,87-24,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,84% с 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Кроме того, НБУ резко понизил курс гривны на вторник на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Рубль в киевских обменниках также продолжает падать. Средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

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