Гривна на межбанке снизилась на 24 копейки

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 13 коп. в понедельник снизился на 24 коп. до 24,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,69-24,72 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли 24,82-24,87 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,87-24,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,84% с 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, НБУ резко понизил курс гривны на вторник на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.



Рубль в киевских обменниках также продолжает падать. Средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.



Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.