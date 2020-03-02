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02 марта 2020, понедельник, 10:25 266
Экономика 2020-03-02T10:25:30+02:00
Українські Новини
Доллар и евро после выходных резко подскочили

Доллар и евро после выходных резко подскочили

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

После падения перед выходными, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 февраля на 11,82 коп. до 24,7013 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,97 коп. до 24,3966 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 16,60 коп. до 26,7053 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,55 коп. до 27,1766 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3966 24,7013 26,7053 27,1766 3,34 3,82
Максимальный 24,5000 25,0000 26,9000 27,3500 3,63 5,00
Минимальный 24,1000 24,5300 26,2000 26,9500 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Также украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Тем временем банки станут прозрачнее: финучреждения обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах.

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