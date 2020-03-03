Доллар резко подорожал во вторник. Официальный курс валют от НБУ

И пока экономисты предупредили, что продавать доллары не стоит, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 марта, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,6913 1 доллар США 24,8180 1 швейцарский франк 25,9182 10 иен 2,3051 10 российских рублей 3,6905 1 евро 27,6075

Как сообщали Українські Новини, 2 марта Нацбанк понизил курс гривны на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.



Кроме того, финансисты рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус. Результаты последний двух аукционов Минфина по размещению ОВГЗ свидетельствуют о постепенном угасании интереса нерезидентов к украинскому госдолгу.



Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.