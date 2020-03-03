подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
03 марта 2020, вторник, 06:00 197
Экономика 2020-03-03T06:00:03+02:00
Українські Новини
Доллар резко подорожал во вторник. Официальный курс валют от НБУ

Доллар резко подорожал во вторник. Официальный курс валют от НБУ

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

И пока экономисты предупредили, что продавать доллары не стоит, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 марта, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6913
1 доллар США 24,8180
1 швейцарский франк 25,9182
10 иен 2,3051
10 российских рублей 3,6905
1 евро 27,6075

Как сообщали Українські Новини, 2 марта Нацбанк понизил курс гривны на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Кроме того, финансисты рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус. Результаты последний двух аукционов Минфина по размещению ОВГЗ свидетельствуют о постепенном угасании интереса нерезидентов к украинскому госдолгу.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Доллар курс доллара

НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего колич...
НБУ резко понизил курс гривны на завтра...
Официальный курс гривны обвалился почти на 20 копе...
Гривна на межбанке снизилась на 24 копейки...
Законопроект о референдуме могут опубликовать 4 марта, - Стефанчук
В январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом
Новости
В феврале министр юстиции Малюська заработал намного меньше, чем его заместители 07:30 Документ
Гончарук уходить не собирается. В Украине ищут коронавирус 07:00 Новости дня
Доллар резко подорожал во вторник. Официальный курс валют от НБУ 06:00
Максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен 05:55
В 2020 резко вырастут цены на контрактную форму обучения. Какие специальности подорожают 05:35
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
больше новостей
Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok