Доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 47

После резкого подорожания в понедельник, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 марта на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 38,26 коп. до 27,1471 UAH/EUR, курс продажи повысился на 47,40 коп. до 27,7371 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5997 24,9300 27,1471 27,7371 3,34 3,84 Максимальный 24,7600 25,2000 27,5000 28,0000 3,67 5,00 Минимальный 24,3000 24,7500 26,5000 27,3500 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, текущий счет платежного баланса в январе был профицитным.

Тем временем Национальный банк в период с 24 по 28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 марта, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Кроме того, финансисты рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус. Результаты последний двух аукционов Минфина по размещению ОВГЗ свидетельствуют о постепенном угасании интереса нерезидентов к украинскому госдолгу.