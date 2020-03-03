Быстрый и полезный перекус: как приготовить энергетические батончики

Ингридиенты:

мука - 60 г;

арахис - 25 г;

изюм - 55 г;

тыквенные семечки - 50 г;

подсолнечные семечки - 50 г;

мед - 120 г;

овсяные хлопья - 120 г;

кленовый сироп - 2 г;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Изюм необходимо промыть и замочить на несколько часов (лучше на ночь). Тыквенные и по

Энергетические батончики. Фото: pixabay

Семечки промыть и очистить. Орехи немного измельчить, а овсяные хлопья смолоть.

В миске необходимо соединить два семечки, изюм, орехи, соль, муку и овсяные хлопья.

Затем к сухим ингредиентам необходимо добавить жидкие: кленовый сироп и мед (предварительно мед неоходимо немного растопить).

Духовку нужно разогреть до 180°C. В это время противень необходимо выстелить пергаментной бумагой и разложить на нее готовую полученную смесь, утрамбовать. После запекать батончики 20-25 минут.

После того, как смесь запеклась, остудите ее и разрежьте ножом на прямоугольники.

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