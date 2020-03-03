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03 марта 2020, вторник, 15:55 9
Lifestyle 2020-03-03T16:11:07+02:00
Українські Новини
Быстрый и полезный перекус: как приготовить энергетические батончики

Быстрый и полезный перекус: как приготовить энергетические батончики

Елена Новикова
Рецепт, Пост, Постные блюда, Здоровая еда
Мюсли. Фото: pixabay
Мюсли. Фото: pixabay

Даже во время Великого поста можно питаться вкусно и разнообразно каждый день. На равне с ароматным фасолевый супом, запеченными помидорами с рисом и грибами и тыквенно-апельсиновым фрешем, которые подходят и для праздничного стола на 8 марта, можно приготовить и полезный  и легкий перекус из орехов, изюма, семечек и овсяных хлопьев. Подробнее о том, как приготовить своеобразные энергетические батончики, расскажут Українські Новини

Ингридиенты:

  • мука - 60 г;
  • арахис - 25 г;
  • изюм - 55 г;
  • тыквенные семечки - 50 г;
  • подсолнечные семечки - 50 г;
  • мед - 120 г;
  • овсяные хлопья - 120 г;
  • кленовый сироп - 2 г;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

Изюм необходимо промыть и замочить на несколько часов (лучше на ночь). Тыквенные и по

Энергетические батончики. Фото: pixabayЭнергетические батончики. Фото: pixabay

Семечки промыть и очистить. Орехи немного измельчить, а овсяные хлопья смолоть.

В миске необходимо соединить два семечки, изюм, орехи, соль, муку и овсяные хлопья.

Затем к сухим ингредиентам необходимо добавить жидкие: кленовый сироп и мед (предварительно мед неоходимо немного растопить).

Духовку нужно разогреть до 180°C. В это время противень необходимо выстелить пергаментной бумагой и разложить на нее готовую полученную смесь, утрамбовать. После запекать батончики 20-25 минут.

После того, как смесь запеклась, остудите ее и разрежьте ножом на прямоугольники.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить десерт из мороженного, залитого горячим кофе.

Также как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья.

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