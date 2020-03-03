Быстрый и полезный перекус: как приготовить энергетические батончики

Даже во время Великого поста можно питаться вкусно и разнообразно каждый день. На равне с ароматным фасолевый супом, запеченными помидорами с рисом и грибами и тыквенно-апельсиновым фрешем, которые подходят и для праздничного стола на 8 марта, можно приготовить и полезный и легкий перекус из орехов, изюма, семечек и овсяных хлопьев. Подробнее о том, как приготовить своеобразные энергетические батончики, расскажут Українські Новини Ингридиенты: мука - 60 г; арахис - 25 г; изюм - 55 г; тыквенные семечки - 50 г; подсолнечные семечки - 50 г; мед - 120 г; овсяные хлопья - 120 г; кленовый сироп - 2 г; щепотка соли. Способ приготовления: Изюм необходимо промыть и замочить на несколько часов (лучше на ночь). Тыквенные и по Энергетические батончики. Фото: pixabay Семечки промыть и очистить. Орехи немного измельчить, а овсяные хлопья смолоть. В миске необходимо соединить два семечки, изюм, орехи, соль, муку и овсяные хлопья. Затем к сухим ингредиентам необходимо добавить жидкие: кленовый сироп и мед (предварительно мед неоходимо немного растопить). Духовку нужно разогреть до 180°C. В это время противень необходимо выстелить пергаментной бумагой и разложить на нее готовую полученную смесь, утрамбовать. После запекать батончики 20-25 минут. После того, как смесь запеклась, остудите ее и разрежьте ножом на прямоугольники. Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить десерт из мороженного, залитого горячим кофе. Также как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья.