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03 марта 2020, вторник, 07:00 21
Жизнь 2020-03-03T07:00:04+02:00
Українські Новини
Вкусный пост-2020: рецепт яркого и полезного тыквенно-апельсинового фреша

Вкусный пост-2020: рецепт яркого и полезного тыквенно-апельсинового фреша

Ольга Фандорина
Великий пост, Тыква, Постные блюда, Великий пост-2020, Фреш, Апельсины
Фреш из тыквы и апельсина. Фото: povar.ru
Фреш из тыквы и апельсина. Фото: povar.ru

Начался Великий пост, а вместе с ним в Украину пришла весна. И так хочется в эту еще холодную слякотную погоду чего-то вкусного, а вместе с тем - еще и яркого, витаминного, полезного и оригинального. А вот тут и пригодится рецепт ярко-оранжевого тыквенно-апельсинового фреша, который так поможет во время весеннего авитаминоз и заодно - поднимет настроение. 

Овощные соки, благодаря изобилию витаминов, заслуженно занимают почетное место на столе. Огромное количество минерально-витаминных веществ содержится и в тыквенном соке.Дополним тыкву соком и ароматом апельсина и получим настоящую витаминную бомбу. А если добавить в состав еще и мед, мускатный орех или ореховое молоко - то отличное настроение и крепкое здоровье этой весной нам обеспечено. 

Для приготовления 2 порций тыквенного смузи понадобится:

  • тыква сырая - 300г
  • 1 апельсин
  • ореховое молоко - 400мл (опционально)
  • мускатный орех - 1 ч.л.

Помещаем все ингредиенты в блендер и перемалываем 1 минуту. Очень вкусный и питательный смузи из тыквы готов!

Приготовление фреша из тыквы и апельсина. Фото: povar.ruПриготовление фреша из тыквы и апельсина. Фото: povar.ru

Также вы можете взять мандарины вместо апельсина, добавить мед или сироп топинамбура для сладости.

Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно и как подготовить себя к строгим ограничениям во время Великого Поста. 


Также опубликовано вкусное и легкое постное меню на неделю

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