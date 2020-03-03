Вкусный пост-2020: рецепт яркого и полезного тыквенно-апельсинового фреша

Начался Великий пост, а вместе с ним в Украину пришла весна. И так хочется в эту еще холодную слякотную погоду чего-то вкусного, а вместе с тем - еще и яркого, витаминного, полезного и оригинального. А вот тут и пригодится рецепт ярко-оранжевого тыквенно-апельсинового фреша, который так поможет во время весеннего авитаминоз и заодно - поднимет настроение.

Овощные соки, благодаря изобилию витаминов, заслуженно занимают почетное место на столе. Огромное количество минерально-витаминных веществ содержится и в тыквенном соке.Дополним тыкву соком и ароматом апельсина и получим настоящую витаминную бомбу. А если добавить в состав еще и мед, мускатный орех или ореховое молоко - то отличное настроение и крепкое здоровье этой весной нам обеспечено.

Для приготовления 2 порций тыквенного смузи понадобится:

тыква сырая - 300г

1 апельсин

ореховое молоко - 400мл (опционально)

мускатный орех - 1 ч.л.

Помещаем все ингредиенты в блендер и перемалываем 1 минуту. Очень вкусный и питательный смузи из тыквы готов!

Приготовление фреша из тыквы и апельсина. Фото: povar.ru

Также вы можете взять мандарины вместо апельсина, добавить мед или сироп топинамбура для сладости.

Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно и как подготовить себя к строгим ограничениям во время Великого Поста.



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