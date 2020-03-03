Вкусный пост-2020: легкий рецепт ароматного фасолевого супа по-итальянски

Сегодня, 2 марта, начинается Великий пост, время очищения, но организм по-прежнему требует сытные и ароматные блюда? В таком случае, душистый и наваристый фасолевый суп, приготовленный по итальянскому рецепту, согреет даже в весеннюю слякоть и утолит потребность в белках. Українські новини предлагают оригинальный рецепт этого первого блюда. Простейший состав и способ приготовления разрушает стереотипы, связанные с восприятием итальянской еды. Однако подготовится все же нужно, и фасоль еще с ночи замочить в воде на 12-24 часа. Тогда отварить ее станет намного легче и быстрее. Ингридиенты: фасоль (любая) 1 стакан (200-граммовый) сельдерей 2 стебля лук-порей 100 г (можно заменить репчатым) морковь 1 шт., среднего размера чеснок 1 долька (опционально, я не использовала) томатная паста 1 десертная ложка без верха паста 2 горсти соль, перец (черный жгучий или сладкая паприка) 2 литра овощного бульона или воды оливковое масло для зажарки Приготовление: Замачиваем на ночь фасоль. В кастрюле, в которой будем готовить суп, делаем легкую зажарку на оливковом масле из мелко нашинкованных овощей — сельдерея, лука и моркови. Добавляем томатную пасту. Заливаем размягченную пассеровку кипящим овощным бульоном или кипятком из чайника. Поднимаем огонь и доводим до кипения. Отправляем туда фасоль, с которой слита вода. Закрываем кастрюлю крышкой и варим на очень медленном огне — суп может едва побулькивать, но не бурлить. Фасоль должна свариться. Она может вариться разное время, зависит от сорта.ак только фасоль размягчится, часть бобов извлекаем из кастрюли и пюрируем погружным блендером. Затем возвращаем пюре в суп и размешиваем. Поднимаем огонь, чтобы суп закипел еще раз. Отправляем к фасоли суповую пасту. Солим и перчим. Выключаем через 5-7 минут, в зависимости от размера макарон. Постный фасолевый супчик готов. Напомним, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.