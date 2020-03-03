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03 марта 2020, вторник, 06:00 53
Жизнь 2020-03-03T06:00:04+02:00
Українські Новини
Вкусный пост-2020: легкий рецепт ароматного фасолевого супа по-итальянски

Вкусный пост-2020: легкий рецепт ароматного фасолевого супа по-итальянски

Ольга Фандорина
Великий пост, рецепты, Постные блюда, Великий пост-2020
Фасолевый суп. Фото: volshebnaya-eda.ru
Фасолевый суп. Фото: volshebnaya-eda.ru

Сегодня, 2 марта, начинается Великий пост, время очищения, но организм по-прежнему требует сытные и ароматные блюда? В таком случае, душистый и наваристый фасолевый суп, приготовленный по итальянскому рецепту, согреет даже в весеннюю слякоть и утолит потребность в белках. Українські новини предлагают оригинальный рецепт этого первого блюда. 

Простейший состав и способ приготовления разрушает стереотипы, связанные с восприятием итальянской еды.

Однако подготовится все же нужно, и фасоль еще с ночи замочить в воде на 12-24 часа. Тогда отварить ее станет намного легче и быстрее.

Ингридиенты:

  • фасоль (любая) 1 стакан (200-граммовый)
  • сельдерей 2 стебля
  • лук-порей 100 г (можно заменить репчатым)
  • морковь 1 шт., среднего размера
  • чеснок 1 долька (опционально, я не использовала)
  • томатная паста 1 десертная ложка без верха
  • паста 2 горсти
  • соль, перец (черный жгучий или сладкая паприка)
  • 2 литра овощного бульона или воды
  • оливковое масло для зажарки

Приготовление:

Замачиваем на ночь фасоль.

В кастрюле, в которой будем готовить суп, делаем легкую зажарку на оливковом масле из мелко нашинкованных овощей — сельдерея, лука и моркови. Добавляем томатную пасту.

Заливаем размягченную пассеровку кипящим овощным бульоном или кипятком из чайника. Поднимаем огонь и доводим до кипения.

Отправляем туда фасоль, с которой слита вода.

Закрываем кастрюлю крышкой и варим на очень медленном огне — суп может едва побулькивать, но не бурлить. Фасоль должна свариться. Она может вариться разное время, зависит от сорта.ак только фасоль размягчится, часть бобов извлекаем из кастрюли и пюрируем погружным блендером. Затем возвращаем пюре в суп и размешиваем.

Поднимаем огонь, чтобы суп закипел еще раз. Отправляем к фасоли суповую пасту. Солим и перчим. Выключаем через 5-7 минут, в зависимости от размера макарон. Постный фасолевый супчик готов.

Напомним, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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