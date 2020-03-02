Как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью

Сегодня, 2 марта, начинается Великий пост, во время которого верующие придерживаются строгих правил как в питании, так и в повседневной жизни. Однако не все знают, что неправильное соблюдение поста может привести к негативным последствиям для организма. Об этом и правилах здорового соблюдения Великого поста пишет МОЗ.

Меньше мяса - хорошо

Большое преимущество для здоровья во время Великого поста - отказ от прессованного мяса, то есть колбас, сарделек и копченостей. Именно процесованное мясо с дымком, жирком, солью, бензпиренами увеличивает риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров. Стоит обратить внимание, что просто кусочек сала и жареного мяса птицы угрозы не представляет.

Больше овощей – еще лучше

Польза поста для здоровья зависит от меню, которого вы будете придерживаться. Например, Великий пост можно прожить по так называемому "рациону бедных", когда едят преимущественно рис, белый хлеб и картофель, и не видят овощей и масел. Так питаются в развивающихся странах, и подвергаются недостатку витаминов и белковой пищи. Другой вариант - включить в ежедневное меню много разнообразной растительной пищи, получить витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет.

Пост - это не только винегрет. Это также и пастернак, сельдерей, кольраби, репа, редис, чернослив, порей, острый перец, петрушка, черемша, чеснок, яблоки, клюква, облепиха, зеленый горошек, томатная паста, кукуруза и грибы.

Бобовые – не только фасоль

Бобовые в рационе это хорошо, и не только в пост. Вот какие они имеют преимущества:

Бобовые - это источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Их можно добавлять в супы и в салаты, и делать из них паштеты.

Чечевица, горох, нут, фасоль и бобы - это и медленные углеводы. То есть они не повышают уровень сахара в крови быстро.

Считайте бобовые мультивитаминными таблетками. Они содержат витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец.

Бобовые - это клетчатка, а следовательно, здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина. Клетчатка - это углеводы, которые переваривают кишечные бактерии.

Вздутие - это самая большая претензия к бобовым. Если после фасоли и бобов чувствуете себя плохо, то попробуйте тушеный зеленый горошек, нут и чечевицу, отваривайте их с добавлением соды.

Пост – повод вспомнить грибы

Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки и другие грибы содержат много аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D, антиоксидант эрготионеин. То есть это набор довольно уникальных и очень нужных нутриентов. Две порции грибов в неделю могут снизить риск деменции в пожилом возрасте.

Низкожировая диета – это опасно

Великий пост предусматривает почти полный отказ от масла, масел и жиров в составе животных продуктов, как лецитин яиц или рыбий жир.

Низкожировые диеты могут быть полезными для людей с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но их следует соблюдать месяцами и годами, а не 49 дней, для похудения они такие же эффективные, как суровые низкоуглеводные. То есть отказ от жиров в течение поста здоровья принципиально не улучшит.

Жиры - это не только лишний вес и проблемы с сердцем. В жирах есть витамины А, Е и Д, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Без этих витаминов не будет как следует иммунная система, ухудшаться зрение, может нарушиться обмен кальция и боль уязвимыми станут молекулы тела к атакам свободных радикалов. Полиненасыщенные жирные кислоты нужны иммунной системе и мозгу. Отсутствие холестерина в рационе увеличивает риск депрессии и нарушения образования половых гормонов.

Яйца - нужны

Яйца это сбалансированный и удобный продукт. У них есть практически все витамины, полноценный белок и полезные жиры: например, холин и лецитин, необходимые для работы нервной системы и печени. Если вы придерживаетесь поста, то регулярно ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат. Все это вместе немного заменит яйца.

Молочные продукты – комплексный вопрос

Если перестать есть все молочное, в том числе продукты с сухим молоком, то кожа может стать чище. Дело в ксеноэстрогенах (гормонах) коров, которых доят в течение беременности. Сальные железы кожи некоторых людей к ним очень чувствительны, поэтому молочные продукты в них могут стать причиной угрей. Пост - повод проверить гипотезу о вреде молочных продуктов лицу.

Другая темная сторона молока - это лактоза. Некоторые люди во взрослом возрасте ее уже не расщепляют и цельное молоко и продукты с сухим молоком вызывают у них вздутие или диарею.

С другой стороны, выдержанные сыры и йогурты полезны и достаточно безопасны - они практически не содержат лактозы и богатые кальцием, который хорошо усваивается. Потребление сыров и йогуртов уменьшает ломкость костей, вероятность развития диабета второго типа и они никак не вредят здоровью сердца и сосудов.

Постной альтернативой кисломолочных продуктов может быть огромная миска квашеной капусты. Именно она содержит и сопоставимое количество кальция, и пробиотические лактобактерии.

Без рыбы нельзя

Даже в Великий пост есть несколько дней, когда можно есть рыбу. Многие, к сожалению, по разным причинам рыбу не едят и без поста. А зря: регулярное потребление жирной морской рыбы (сельди, скумбрии) обеспечивает мозг, сердце и сосуды и иммунную систему омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Достаточно съесть одну большую запеченную скумбрию в неделю, чтобы покрыть потребность в жирах. Это будет стоить как упаковка сосисок.

Но если вы решили поститься, то ежедневно ешьте льняные и тыквенные семечки, грецкие орехи, морскую капусту и тахини (кунжутную пасту). Это в определенной степени компенсирует недостаток омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Каши – это хорошо, но питание только кашами - нет

Основным источником калорий в пост становятся углеводы. С одной стороны, это хорошо. В кашах - гречневой, перловой, пшеничной, пшенной, овсяной, кукурузной - кроме углеводов, есть клетчатка, микроэлементы, витамины группы В и белок. Каждая из этих круп имеет свою суперсилу. Например, перловая и овсяная нормализуют уровень холестерина, кукурузная содержит селен, а в гречневой много железа. Каши хорошо сочетаются с семенами тыквы и льна и грибами.

С другой стороны, не стоит злоупотреблять и питаться одними углеводами, особенно белым хлебом, белым рисом и макаронами без ничего. Они имеют высокий гликемический индекс, и не содержат ничего полезного. Именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набора веса.

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