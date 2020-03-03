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03 марта 2020, вторник, 06:30 12
Жизнь 2020-03-03T06:30:02+02:00
Українські Новини
Вкусный пост-2020: запеченные помидоры с рисом и грибами

Вкусный пост-2020: запеченные помидоры с рисом и грибами

Ольга Фандорина
Томаты, Помидоры, Великий пост, Постные блюда
Запеченные томаты. Фото: gotovim-doma.ru
Запеченные томаты. Фото: gotovim-doma.ru

Для того, чтоб даже Великий пост был вкусным -необязательно находить сложные рецепты из редких овощей и круп. Иногда достаточно просто приготовить такое вкусное и простое блюдо, как фаршированные помидоры с шампиньонами, рисом и овощами.

Кислый вкус томатов, пряные запеченные грибы и овощи, а также рассыпчатый рис делают запеченные томаты полноценным вторым блюдом.

Ингридиенты:

  • Лук репчатый -1 луковица
  • Шампиньоны или лесные грибы - 150-200 грамм
  • Помидоры (томаты)6 штук
  • Крупа рисовая - 100 грамм
  • Масло растительное (подсолнечное рафинированное, нерафинированное) - 15 грамм
  • Сладкий перец - 1 шт

В сотейнике сварить рис. Воду слить, промыть. Мелко нарезать репчатый лук и сладкий перец. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и перец. Добавить мелко нарезанные шампиньоны. Выложить рис, перемешать, посолить и поперчить по вкусу, снять с плиты. Положить мелко нарезанный базилик, перемешать. Помидор разрезать пополам. Аккуратно, с помощью ложки, удалить мякоть. Нафаршировать помидоры фаршем. Положить помидоры в огнеупорное блюдо, смазанное маслом. Посыпать помидоры тертым сыром. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, запекать 15 минут.

Напомним, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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