Вкусный пост-2020: запеченные помидоры с рисом и грибами

Для того, чтоб даже Великий пост был вкусным -необязательно находить сложные рецепты из редких овощей и круп. Иногда достаточно просто приготовить такое вкусное и простое блюдо, как фаршированные помидоры с шампиньонами, рисом и овощами.

Кислый вкус томатов, пряные запеченные грибы и овощи, а также рассыпчатый рис делают запеченные томаты полноценным вторым блюдом.

Ингридиенты:

Лук репчатый -1 луковица

Шампиньоны или лесные грибы - 150-200 грамм

Помидоры (томаты)6 штук

Крупа рисовая - 100 грамм

Масло растительное (подсолнечное рафинированное, нерафинированное) - 15 грамм

Сладкий перец - 1 шт

В сотейнике сварить рис. Воду слить, промыть. Мелко нарезать репчатый лук и сладкий перец. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и перец. Добавить мелко нарезанные шампиньоны. Выложить рис, перемешать, посолить и поперчить по вкусу, снять с плиты. Положить мелко нарезанный базилик, перемешать. Помидор разрезать пополам. Аккуратно, с помощью ложки, удалить мякоть. Нафаршировать помидоры фаршем. Положить помидоры в огнеупорное блюдо, смазанное маслом. Посыпать помидоры тертым сыром. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, запекать 15 минут.