Вкусный пост-2020: запеченные помидоры с рисом и грибами

Для того, чтоб даже Великий пост был вкусным -необязательно находить сложные рецепты из редких овощей и круп. Иногда достаточно просто приготовить такое вкусное и простое блюдо, как фаршированные помидоры с шампиньонами, рисом и овощами. Кислый вкус томатов, пряные запеченные грибы и овощи, а также рассыпчатый рис делают запеченные томаты полноценным вторым блюдом. Ингридиенты: Лук репчатый -1 луковица Шампиньоны или лесные грибы - 150-200 грамм Помидоры (томаты)6 штук Крупа рисовая - 100 грамм Масло растительное (подсолнечное рафинированное, нерафинированное) - 15 грамм Сладкий перец - 1 шт В сотейнике сварить рис. Воду слить, промыть. Мелко нарезать репчатый лук и сладкий перец. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и перец. Добавить мелко нарезанные шампиньоны. Выложить рис, перемешать, посолить и поперчить по вкусу, снять с плиты. Положить мелко нарезанный базилик, перемешать. Помидор разрезать пополам. Аккуратно, с помощью ложки, удалить мякоть. Нафаршировать помидоры фаршем. Положить помидоры в огнеупорное блюдо, смазанное маслом. Посыпать помидоры тертым сыром. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, запекать 15 минут. Напомним, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.