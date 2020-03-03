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03 марта 2020, вторник, 06:45 14
Жизнь 2020-03-03T06:45:01+02:00
Українські Новини
Аффогато на завтрак: как приготовить десерт из мороженого, залитого горячим кофе

Аффогато на завтрак: как приготовить десерт из мороженого, залитого горячим кофе

Ольга Фандорина
рецепты, Десерт, Аффогато, Рецепты десертов
Аффогато. Фото: lasunka.com
Аффогато. Фото: lasunka.com

Этот ароматный, сладкий и дурманящий десерт - аффогато (аffogato — утонувший) пришел к нам из Италии, а кто точно придумал залить прохладный шарик мороженого крепким эспрессо - неизвестно. Основные компоненты этого сладкого лакомства кофе и джелато (знаменитое итальянское мороженое), причем шарик пломбира наполовину погружен в эспрессо (как бы тонет в нем) – отсюда и название.

Каждый кондитер готовит аффогато по-своему - даже в Италии в любом кафе вам подадут этот десерт совершенно по разным рецептам. Однако основа остается неизменной.

Классический рецепт:

Для приготовления блюда по классическому рецепту вам потребуется ванильное мороженое (50 г на одну порцию) и эспрессо (50 г). В бокал (креманку, вазочку, чашку – что вам больше нравится) кладут 1 шарик мороженого и заливают горячим свежесваренным кофе. Знатоки советуют посуду, в которой будет подан аффогато, подержать в морозильной камере – тогда мороженое не растает слишком быстро.

Аффогато. Фото: foodandmood.com.uaАффогато. Фото: foodandmood.com.ua

Десерт с шоколадом

В креманку кладут сперва несколько кусочков горького шоколада (точной дозировки нет, все зависит от предпочтений повара), затем мороженое и кофе. Можно посыпать сверху тертым шоколадом.

Аффогато с ореховым вкусом

Для придания вкуса орехов в десерт добавляют ликер Амаретто и посыпают карамелизированным миндалем (или любыми другими засахаренными орехами).

Ранее Українські Новини рассказывали о том, какие десерты можно приготовить на День святого Валентина и что можно приготовить на романтический ужин.

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