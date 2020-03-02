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02 марта 2020, понедельник, 13:17 102
Силовые структуры 2020-03-02T13:32:34+02:00
Українські Новини
Рябошапка сомневается, что Рада поддержит его отставку

Рябошапка сомневается, что Рада поддержит его отставку

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Генпрокурор, Внеочередное заседание, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта рассмотрит вопрос о его отставке, однако сомневается, что отставку поддержат.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового и ничего не состоится", - сказал Рябошапка.

По его словам, он сомневается, что отставку поддержат.

"Голосование (за отставку) может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.


Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка ГончарукаСытника и Рябошапки

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.

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