Рябошапка сомневается, что Рада поддержит его отставку

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта рассмотрит вопрос о его отставке, однако сомневается, что отставку поддержат. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини. "Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового и ничего не состоится", - сказал Рябошапка. По его словам, он сомневается, что отставку поддержат. "Голосование (за отставку) может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - отметил он. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка Гончарука, Сытника и Рябошапки. Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.