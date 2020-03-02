Рябошапка сомневается, что Рада поддержит его отставку

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка допускает, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта рассмотрит вопрос о его отставке, однако сомневается, что отставку поддержат.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового и ничего не состоится", - сказал Рябошапка.

По его словам, он сомневается, что отставку поддержат.

"Голосование (за отставку) может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.



Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка Гончарука, Сытника и Рябошапки.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.