Посольство США заступилося за Рябошапку на тлі чуток про його відставку

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило про очікування зустрічі послів країн G7 "Великої сімки" з участю генерального прокурора України Руслана Рябошапки для обговорення досягнутого їм прогресу, відставку якого Верховна Рада може розглянути 4 березня на позачерговому засіданні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства США на Facebook.

"Ми з нетерпінням чекаємо сьогоднішню зустріч послів країн "Великої Сімки" (G7) з Генеральним прокурором Рябошапкой, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Незважаючи на чутки, які ходять про відставку Руслана Рябошапки, генпрокурор припускає, що Рада розгляне питання про його звільнення, однак сумнівається, що його підтримають.

Крім того, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозував відставку глави Офісу Президента Андрія Богдана і генпрокурора Руслана Рябошапки в лютому.