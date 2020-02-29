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29 февраля 2020, суббота, 14:18 288
Силовые структуры 2020-02-29T14:19:57+02:00
Українські Новини
В среду Рада может отправить в отставку Рябошапку и Сытника, — СМИ

В среду Рада может отправить в отставку Рябошапку и Сытника, — СМИ

Валерия Драгомирова
Отставка, Внеочередное заседание, Артем Сытник, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский, могут рассмотреть вопрос об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, а также отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в Офисе президента.

"По увольнению обоих политическое решение руководство страны уже приняло. С вероятностью близкой к 100% вынесут вопрос по Сытнику на голосование. По Рябошапке идут подготовительные мероприятия. Нужно собрать 150 подписей депутатов. И этим уже занимаются", - говорит источник.


Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщили, в среду Рада рассмотрит отставку премьера Гончарука. По предварительной инофрмации на днях состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.

Кроме того, Арахамия исключил, что бизнесмена Тигипко назначат новым премьер-министром

Тем временем Бойко анонсировал отставку Кабинета Министров на этой неделе. 

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