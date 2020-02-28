Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

"В соответствии с Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - сказано в сообщении.

Внеочередное пленарное заседание Рады созывается на 16:00 4 марта.

Как сообщали Українськi Новини, в это время Верховная Рада теряет доверие быстрее Кабмина, а экс-депутат стал таксистом.

Также в Раде предложили проводить заседания на русском языке.