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28 февраля 2020, пятница, 20:08 86
Верховная Рада и партии 2020-02-28T20:08:07+02:00
Українські Новини
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Влада Билоус
Верховная Рада, Внеочередное заседание, заседание Верховной Рады, Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

"В соответствии с Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - сказано в сообщении.

Внеочередное пленарное заседание Рады созывается на 16:00 4 марта.

Как сообщали Українськi Новини, в это время Верховная Рада теряет доверие быстрее Кабмина, а экс-депутат стал таксистом.

Также в Раде предложили проводить заседания на русском языке.

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