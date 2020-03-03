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03 марта 2020, вторник, 15:12 526
Общество 2020-03-03T15:12:56+02:00
Українські Новини
Украинская авиакомпания приостанавливает рейсы в Италию из-за коронавируса

Украинская авиакомпания приостанавливает рейсы в Италию из-за коронавируса

Ольга Фандорина
Италия, Турин, SkyUp, коронавирус в Италии
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

Авиакомпания SkyUp намерена приостановить рейсы в Турин (Италия) из-за вспышки коронавируса Covid-19 в Италии с 5 марта.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, Українськi Новини.

"У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - сказано в нем.

Отмечается, что рейсы в Турин предварительно будут приостановлены до 25 октября.

Согласно сообщению, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией, а Министерство иностранных дел советует временно воздержаться от поездок только в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое.

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться.

Пока же  во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире

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