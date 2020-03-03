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03 марта 2020, вторник, 12:51 470
Общество 2020-03-03T12:51:20+02:00
Українські Новини
Тщательно мыть руки и не паниковать: почему не стоит бояться коронавируса в Украине

Тщательно мыть руки и не паниковать: почему не стоит бояться коронавируса в Украине

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В то время, как в Украина зафиксировали первый случай коронавируса, граждан и жителей страны призывают не паниковать и сохранять спокойствие. Об этих и других советах на своей странице в Facebook пишет экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун призвала читать и распространять информацию только из проверенных источников, а также помнить о защите самих себя и людей вокруг.

Главные советы:

▪ Часто и тщательно мыть руки водой и мылом. По меньшей мере 20-30 секунд.

▪ Если нет возможности помыть руки с водой и мылом, стоит использовать спиртосодержащий антисептик для рук - раствор с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, обрабатывать руки надо не менее 30 секунд и особое внимание уделить ногтям (здесь накапливается больше грязи). При первой же возможности помыть руки мылом и водой. Не прикасайтесь грязными руками к глазам, носу или рту.

▪ Избегать тесного контакта с больными людьми и толпы.

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

▪ Оставайтесь дома, если заболели.

▪ Избегайте тесного контакта с другими людьми.

▪ Прикрыть рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки.

▪ Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

▪ Будьте на связи со своим семейным врачом.

В то же время Минздрав утверждает, что ситуация под контролем и зараженный коронавирусом мужчина на данный момент изолирован, также изолированы его родственники, с которыми он контактировал.

Как сообщали Українські Новини, Черновецкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.

Тем временем соцсети бурно отреагировали на появление коронавируса в Украине.

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