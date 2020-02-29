Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели

В то время как коронавирусом заразились 83 тысячи человек по всему миру, через две недели в Украине появится план противодействия возможного влияния на экономику китайского коронавируса Covid-19. Его хотят подготовить по трем разным сценариям. Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По существующему базовому сценарию трудностей от распространения коронавируса не будет, также "сценарий второго уровня" и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае.

"У нас ... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии. Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет", - сообщил министр.

Милованов заявил, что Кабмин готов к тому, чтобы объявить карантин, если в Украине будет зафиксирован коронавирус.

"Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.



Кроме того, теперь на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни, а на границе проводят температурный скрининг для прибывших из-за границы.