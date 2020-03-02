Через коронавірус міністри фінансів країн G7 проведуть переговори

Міністри фінансів держав - членів "сімки" (G7: Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) збираються 3 березня обговорити вплив на економіку спалаху коронавіруса нового типу. Про це в понеділок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що обговорення буде проходить у форматі телефонної конференції.

Як повідомляли Українські Новини, спалах викликаного новим коронавірусом захворювання була зафіксована в кінці грудня 2019 року в самому густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

Зараз воличество заражених коронавірусом досягло 89 тис. чоловік.

Милованов розповів про три сценарії коронавіруса в Україні: план буде через два тижні.

Також повідомлялося, що в той час, як найбагатші люди світу за коронавіруса тільки за день втратили 139 млрд доларів, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавіруса і його впливу на світову економіку.