В Греции перевернулась лодка с беженцами, в результате чего погиб ребенок

После того, как на границе Греции с Турцией около 500 беженцев разогнали с помощью слезоточивого газа, у берегов греческого острова Лесбос сегодня, 2 марта, перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погиб ребенок. Об этом передает CNN.

Отмечается, что катер, который перевернулся у берегов Лесбоса, сопровождало турецкое судно. В ходе спасательной операции, вытащить удалось 46 человек, двое детей доставили в больницу, один из них погиб.

Как сообщали Українські Новини, Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиа-удары.

Кроме того, количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек,.

Также Турция может закрыть для России Босфор.

ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии. Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.

По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.

Тем временем, в Греции зафиксировали случаи заражения коронавирусом.