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28 февраля 2020, пятница, 11:18 18
Мир 2020-02-28T11:18:23+02:00
Українські Новини
Турция собирается закрыть для России Босфор

Турция собирается закрыть для России Босфор

Ольга Фандорина
Россия, Сирия, Турция, Босфор

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе. Об этом сообщает Интерфакс 28 февраля.

Решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Также сообщается, что турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

Как сообщали Українські Новини, Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары.

Также было сообщение о том, что в Сирию отправились российские фрегаты с крылатыми ракетами.

Тем временем НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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