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28 февраля 2020, пятница, 17:39 34
Политика мира 2020-02-28T17:40:09+02:00
Українські Новини
На границе Греции и Турции около 500 беженцев разогнали с помощью слезоточивого газа

На границе Греции и Турции около 500 беженцев разогнали с помощью слезоточивого газа

Елизавета Кесельман
Мигранты, Греция, Турция, Политические беженцы, война в Сирии
Турция Греция Фото: greekreporter.com
Турция Греция Фото: greekreporter.com

В то время, как между Турцией и Сирией возник военный конфликт,  правоохранители Греции с помощью слезоточивого газа разоганли около 500 беженцев, которые пытались попасть в Евросоюз через -восточную сухопутную границу Греции с Турцией, (контрольно-пропускной пункт Кастаньес), в пятницу, 28 февраля. Об этом передает издание Ekathimerini.

Отмечается, что по словам мэра греческого пограничного города Орестиада Анкара ослабила контроль над миграционными потоками, после чего сотни мигрантов 28 февраля переместились по северо-западу Турции к ее границам с Грецией и Болгарией.

В частности, это первый случай, когда такая большая группа мигрантов и беженцев сделала массовую попытку пересечения границы.

Согласно информации ведомства,  на границе сообщили, что в районе греко-турецкой границы усиленное патрулирование и вдоль берегов реки Эврос проложены колючую проволоку, чтобы обеспечить охрану "каждого сантиметра" границы.

Береговая охрана также усилила патрулирование у портового города Александруполис, чтобы охранять проход из турецкого полуострова Галлиполи.

Как собщали Українські Новини, Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиа-удары.  

Кроме того, количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек,.

Также Турция может закрыть для России Босфор

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