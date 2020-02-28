На границе Греции и Турции около 500 беженцев разогнали с помощью слезоточивого газа

В то время, как между Турцией и Сирией возник военный конфликт, правоохранители Греции с помощью слезоточивого газа разоганли около 500 беженцев, которые пытались попасть в Евросоюз через -восточную сухопутную границу Греции с Турцией, (контрольно-пропускной пункт Кастаньес), в пятницу, 28 февраля. Об этом передает издание Ekathimerini.

Отмечается, что по словам мэра греческого пограничного города Орестиада Анкара ослабила контроль над миграционными потоками, после чего сотни мигрантов 28 февраля переместились по северо-западу Турции к ее границам с Грецией и Болгарией.

В частности, это первый случай, когда такая большая группа мигрантов и беженцев сделала массовую попытку пересечения границы.

Согласно информации ведомства, на границе сообщили, что в районе греко-турецкой границы усиленное патрулирование и вдоль берегов реки Эврос проложены колючую проволоку, чтобы обеспечить охрану "каждого сантиметра" границы.

Береговая охрана также усилила патрулирование у портового города Александруполис, чтобы охранять проход из турецкого полуострова Галлиполи.

Как собщали Українські Новини, Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиа-удары.

Кроме того, количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек,.

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