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  • Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары
28 февраля 2020, пятница, 10:57 55
Мир 2020-02-28T11:08:07+02:00
Українські Новини
Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары

Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары

Таня Войтюк
Сирия, Турция, война в Сирии, Турция-Сирия
Место удара. Фото: twitter/anadoluagency
Место удара. Фото: twitter/anadoluagency

В районе города Идлиба, Сирия, была расстреляна турецкая военная колонна, в результате чего погибли 33 военнослужащих, еще 36 получили ранения. В ответ на это Турция нанесла авиаудар по сирийским базам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Запись с беспилотника опубликована на сайте государственного турецкого агентства Anadolu. Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.

Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Турецкие власти после авиаударов заявили, что "ведут огонь по всем известным целям режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".

Как сообщали Українські Новини, в Сирию отправились российские фрегаты с крылатыми ракетами.

Тем временем НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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