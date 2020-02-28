Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары

В районе города Идлиба, Сирия, была расстреляна турецкая военная колонна, в результате чего погибли 33 военнослужащих, еще 36 получили ранения. В ответ на это Турция нанесла авиаудар по сирийским базам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Запись с беспилотника опубликована на сайте государственного турецкого агентства Anadolu. Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.

Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Турецкие власти после авиаударов заявили, что "ведут огонь по всем известным целям режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV — Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Сирию отправились российские фрегаты с крылатыми ракетами.

Тем временем НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.