Турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии

Над домами в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым. Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF