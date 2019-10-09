Турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии

В среду, 9 октября, несколько крупных взрывов всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн поблизости от турецкой границы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Над домами в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым. Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF — Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019

Как сообщали Українські Новини, 9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков.



Ранее Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что.



А в 2018 году Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в 2 раза.



Также стало известно, что Турция начала односторонние военные действия в Сирии.



Тем временем воздушные удары в Сирии убили 103 человека за 10 дней.





