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09 октября 2019, среда, 18:43 63
Мир 2019-10-09T18:44:44+03:00
Українські Новини
Турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии

Турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии

Взрывы в Сирии. Фото: Twitter/Conflict News
Взрывы в Сирии. Фото: Twitter/Conflict News

В среду, 9 октября, несколько крупных взрывов всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн поблизости от турецкой границы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Над домами в Рас-эль-Айне, удерживаемом "Сирийский демократическими силами" (SDF), поднимается дым. Когда начались взрывы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

Как сообщали Українські Новини, 9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. 

Ранее Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что.

А в 2018 году Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий в 2 раза.

Также стало известно, что Турция начала односторонние военные действия в Сирии.

Тем временем воздушные удары в Сирии убили 103 человека за 10 дней.


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