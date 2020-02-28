Количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек

Турецкие власти назвали новую цифру своих военных потерь при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, Сирия. Количество погибших превысило 30 человек.

Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, пишет "Anadolu".

В результате авиационного удара ВВС Сирии в районе Идлиба погибло уже не менее 33 турецких военнослужащих. До этого губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявлял о 29 погибших бойцов армии Турции.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил ранее губернатор.

По данным France 24, на заседании Совбеза в Анкаре Эрдоган принял решение в течение следующих 72 часов открыть для сирийских беженцев все границы Турции с Европой. В настоящее время в Турции уже 4 млн беженцев. Таким образом, президент намерен заставить Европу надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт.

Как сообщали Українські Новини, ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.



По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.