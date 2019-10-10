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  • Сирия обстреляла города Турции: 6 погибших, 70 раненых
10 октября 2019, четверг, 23:21 189
Мир 2019-10-10T23:22:58+03:00
Українські Новини
Сирия обстреляла города Турции: 6 погибших, 70 раненых

Сирия обстреляла города Турции: 6 погибших, 70 раненых

Из-за ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Трое человек, в том числе ребенок, погибли, и 45 человек получили ранения во время минометных обстрелов по турецкому приграничному городу Ачкакале.

В районе Нусайбин провинции Мардин погибли еще трое гражданских, более 20 получили ранения.

9 октября, после отступления американских сил из части приграничного региона, Турция начала свое наступление на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Турция считает большинство курдских подразделений террористическими.

В SDF заявили, что в результате турецких воздушных ударов и обстрелов погибли уже 9 мирных жителей, ранены десятки. Турция говорит, что в наступлении в Сирии убито 109 "боевиков".

Отмечается, что Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция намерена переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.


Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. 

Тем временем Совбез ООН созывает заседание из-за нападения Турции на Сирию.

 

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