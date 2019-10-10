Сирия обстреляла города Турции: 6 погибших, 70 раненых

Из-за ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.\r\nТрое человек, в том числе ребенок, погибли, и 45 человек получили ранения во время минометных обстрелов по турецкому приграничному городу Ачкакале.\r\nВ районе Нусайбин провинции Мардин погибли еще трое гражданских, более 20 получили ранения.\r\n9 октября, после отступления американских сил из части приграничного региона, Турция начала свое наступление на северо-востоке Сирии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСообщается, что операция направлена против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Турция считает большинство курдских подразделений террористическими.\r\nВ SDF заявили, что в результате турецких воздушных ударов и обстрелов погибли уже 9 мирных жителей, ранены десятки. Турция говорит, что в наступлении в Сирии убито 109 "боевиков".\r\nОтмечается, что Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".\r\nТурция намерена переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии. 9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. Тем временем Совбез ООН созывает заседание из-за нападения Турции на Сирию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n