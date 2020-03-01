Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте

В то время, как после трехнедельного падения доллар в обменниках подорожал, экономисты спрогнозировали дальнейшее падение гривны, не смотря на небольшое укрепление национальной валюты в конце недели, когда Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-29 февраля-1 марта, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин разъяснили ситуацию на валютном рынке и спрогнозировали дальнейшие тенденции, пишет "Сегодня".

Что произошло с курсом за неделю

После стабильного курса на выходные, 22 и 23 февраля, с 24-го наличная гривня начала дешеветь и к среде потеряла 17 копеек в продаже (до 24,65 грн/доллар) и 14 копеек в покупке (до 24,42 грн/доллар). Затем тренд развернулся, 27 февраля гривня отыграла в продаже сразу 7 копеек (до 24,59 грн/доллар), но 28-го, в последний рабочий день нынешней зимы, снова подешевела до 24,60 грн/доллар. Спред (разница между курсом покупки и продажи) расширился с 20 до 22-23 копеек, так всегда бывает, когда доллар укрепляется. В такой ситуации банкиры стараются купить его подешевле, а продать подороже.

Официальный курс Национального банка повысился с понедельника по пятницу на 11 копеек, с 24,45 до 24,56 грн/доллар. На понедельник, 2 марта, регулятор установил курс 24,59 грн/доллар.

Чего ожидать на будущей неделе

По словам Андрея Шевчишина, поскольку приток валюты под закупку ОВГЗ остановился и формируется ее отток, ослабление гривны – вопрос времени.

"Опасения мировой пандемии коронавируса и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне обвалились цены зерна, энергоресурсов и промышленных металлов. Таким образом, Украина, как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые станут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – резюмировал Шевчишин.

Олег Пендзин уверен, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк.

"Первая неделя марта будет похожа на последнюю неделю февраля, возможны колебания курса в пределах 10 копеек вверх-вниз от 24,5 гривен за доллар", – говорит Олег Пендзин.

Он также напомнил, что в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам уже в первые дни месяца, что станет важным фактором ослабления гривни.

"График ближайших выплат кредиторам: 1 марта – выплаты по еврооблигациям на $419 млн, 4 марта – погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн, 11 марта – платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн, 13 марта – выплата МВФ $407 млн, – это уже более чем на 25 млрд грн, – подсчитал Пендзин. – А 25 марта – платеж по еврооблигациям на $110 млн – еще 2,7 млрд грн".

По словам эксперта, это может привести к существенному ослаблению гривны вскоре после 8 марта, когда страна вернется к работе после трех выходных дней.

Продавать или покупать валюту

И Олег Пендзин, и Андрей Шевчишин снова подтвердили долгосрочный тренд на ослабление гривны. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых. В ближайшие три месяца они будут выгоднее, даже если гривна девальвирует ниже 25,5 гривен за доллар.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 13 коп. до 24,65 UAH/USD.

Тем временем, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Ранее финансисты также рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус.