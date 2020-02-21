Только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина, - опрос

51% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, не поддерживают деятельность Кабинета Министров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Полностью поддерживают деятельность правительства 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%.

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

При этом доверяют правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие премьер-министру 25% опрошенных, не доверяют - 63%.

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы.

Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%.

Отмечается, что уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют Кабмину 65%, не доверяют - 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За життя" - соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" - соответственно 8% и 89%, "Всеукраинское объединение "Батькiвщина" - 18,5% и 75% соответственно.

Опрос проводился 13-17 февраля, в ходе него были опрошено 2 018 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Как сообщали Українськi Новини, 38,5% опрошенных стали хуже относиться к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием.

Более половины украинцев считают неуспешными действия команды Зеленского по прекращению конфликта на Донбассе.