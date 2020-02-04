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04 февраля 2020, вторник, 20:28 92
Верховная Рада и партии 2020-02-04T20:41:47+02:00
Українські Новини
Гончарук не выполнил обещание, данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля

Гончарук не выполнил обещание, данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Верховная Рада, Скандал с Гончаруком, прослушка Гончарука, Обещание Гончарука
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис Президента
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис Президента

Премьер-министр Алексей Гончарук не представил Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства до 4 февраля, несмотря на поручение, данное Президентом Владимиром Зеленским.

17 января на встрече с Зеленским, посвященной заявлению премьера об отставке, Гончарук пообещал Президенту представить парламенту 14 февраля промежуточный отчет о деятельности Кабмина.

В ответ Зеленский попросил премьера представить отчет до 4 февраля, с чем Гончарук согласился.

Но отчет так и не был представлен, несмотря на то, что 4 февраля Рада открыла новую сессию.

Как сообщали Українськi Новини, после скандала, связанного якобы с прослушиванием Алексея Гончарука, 17 января премьер-министр подал заявление об отставке. 

Зеленский после заявления Гончарука об отставке сказал, что дает правительству шанс, но поручает сделать несколько шагов, в том числе провести кадровые изменения, разделить некоторые ранее объединенные министерства и урегулировать вопрос с зарплатами и премиями руководителям министерств и госкомпаний.

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Гончарук не выполнил обещание, данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля
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