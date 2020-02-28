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  • Прямыми рейсами из Китая в Украину с конца января до начала февраля прилетели 6 китайцев и 4 тыс. украинцев
28 февраля 2020, пятница, 14:58 59
Европа 2020-02-28T14:59:05+02:00
Українські Новини
Прямыми рейсами из Китая в Украину с конца января до начала февраля прилетели 6 китайцев и 4 тыс. украинцев

Прямыми рейсами из Китая в Украину с конца января до начала февраля прилетели 6 китайцев и 4 тыс. украинцев

Ольга Фандорина
Украина, Авиаперелет, Китай, Коронавирус в Китае
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

6 граждан Китая и почти 4 тыс. украинцев прилетели прямыми рейсами из Китая в Украину в период с 20 января по 3 февраля, пока данные рейсы не были приостановлены из-за коронавируса.

Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы на запрос Українських Новин.

В частности, в указанный период до прекращения прямых рейсов в Украину из Китая прилетело 4 134 человека: 3 952 украинца, 6 граждан Китая, остальные - граждане других стран.

Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус доберется и до Украины.

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться.

Пока же  во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире

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