Стан хворої коронавірусом українки в Італії не критичний

Посол України в Італії Євген Перелигін заявляє, що стан здоров'я громадянки України, яка захворіла коронавірусом і знаходиться в лікарні в Італії, не критичне.

Про це він сказав в бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Стан не критичний, ситуація під повним контролем лікарів", - повідомив посол.

За його словами, з-за обмежень по розповсюдженню персональних даних, лікарня, де знаходиться українка, щоденно надає загальну інформацію про її здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, 26-річна українка в Італії захворіла коронавірусом.

Її родичі, з якими вона контактувала, поміщені на карантин.

Тим часом хвороба впритул підібралася до українських кордонів: перший випадок захворювання зафіксували в Білорусі.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, коронавірус добереться і до України.

Тим часом прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавіруса не можна назвати смертельними і розповіла, що робити, щоб не заразитися.

Поки ж у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі.