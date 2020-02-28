Индексация, "прозрачные" банки и не по-мартовски теплая погода. Что изменится для украинцев с марта

Что изменится для украинцев в марте. Фото: Pixabay

Что изменится для украинцев в марте. Фото: Pixabay

С 1 марта нас ждут изменения в начислении пений, подорожание (хоть и постепенное) проезда в поездах, длинные выходные и необычно теплая погода. Українські Новини рассказали, что нового ждет украинцев в первый месяц весны.

Поехать в Россию можно по загранпаспорту. Фото:Pixabay

В Россию — по загранпаспорту

C 1 марта 2020 года украинцы будут пересекать границу с Россией по заграничному паспорту. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабинета Министров.

При этом въехать на территорию Украины можно будет и по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

По словам премьера, проходить паспортный контроль станет быстрее и проще: для проверки данных граждан сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Гривны. Фото:Pixabay

Индексация пенсии

С 1 марта украинцев ждет индексация пенсии с последующим ростом выплат. Прибавку ощутят большинство украинских пенсионеров, но не все.

Индексация пройдет для следующих категорий пенсионеров:

пенсионеры по возрасту,

по инвалидности,

по потере кормильца,

пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет.

Без повышения останутся те пенсионеры, у которых нет страхового стажа для назначения даже минимальной пенсии. Таких в Украине 51 тыс. человек. Речь идет о работающих пенсионерах, получателям пенсии, которым выплаты назначили недавно, госслужащим, ученым, помощникам нардепов, получателям максимальных пенсий и получателям спецпенсий.

В пенсионном фонде делают важную оговорку: если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.

Пересчет пенсий для работающих пенсионеров запланирован на апрель 2020 года.

Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%. Средняя пенсия в Украине равняется 3064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3370).

Безработица. Гривны. Фото:Pixabay

Пособие по безработице увеличится

С 1 марта в Украине вырастет пособие по безработице. Рост выплат коснется тех, кому выплаты назначают с учетом заработной платы и страхового стажа. Так, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен с 1630 до 1800 грн., то есть на 170 грн.

Если же выплаты назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, то минимальный размер пособия по безработице будет увеличен с 610 до 650 грн., то есть на 40 грн.

Услуги банка станут прозрачнее. Фото:Pixabay

Банки объяснят, как начисляют свои услуги

Со 2 марта все украинские банки на своих сайтах должны будут расписать всю информацию о своих услугах, указав их стоимость, комиссию, условия досрочного возврата, возможные штрафы и так далее.

Соблюдение норм будет контролировать Нацбанк, а за их нарушение предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В марте на сайтах должна будет появиться исчерпывающая информация о стоимости услуг, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

Кроме того, позже на сайтах банков должны будут появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги. А информация в рекламе должна будет содержать более полные данные об услуге.

Поезд. Фото:Pixabay

Проезд в поездах подорожает, но не во всех

С марта стоимость билетов на пассажирские перевозки вырастет, но не на все поезда.

По данным пресс-службы Центра транспортных стратегий, с повышением стоимости проезда доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация — плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", — сообщают в пресс-службе.

Все это означает поэтапное удорожание стоимости билетов на 2% в месяц начиная с марта 2020 года.

В "Укрзалізниці" подчеркивают, что повышение не коснется стоимости проезда в вагонах I класса поездов "Интерсити +".

март. Фото:Pixabay

Март будет необычно теплым

Если последние дни февраля не радуют солнцем и предчувствием весны, то в марте среднемесячная температура будет +1…+7 градусов.

Кроме того, Гидрометцентр отмечает, что такая температура будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Выходной. Фото:Pixabay

Украинцы получат дополнительный выходной

В марте 2019 года украинцы будут отдыхать 11 дней, причем одни из выходных будут длинными.

Международный женский день в этом году припадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Так что вторые выходные этой весны будут длинными: отдыхаем с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.