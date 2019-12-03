Банки обязаны раскрыть полную информацию об услугах на сайтах через 3 месяца

Национальный банк принял новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, а также рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. Цель новых требований к раскрытию информации - обеспечить полную, прозрачную и понятную информацию об услугах для потребителей. В свою очередь, рекомендации по работе с обращениями призваны обеспечить качественное рассмотрение банками обращений и самостоятельное исправление ими выявленных нарушений прав потребителей. Банкам нужно изменить информацию об услугах на сайтах и в рекламе, чтобы соответствовать требованиям. Понимая, что это требует времени и ресурсов, НБУ дает финансовым учреждениям 6 месяцев для адаптации. Через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п. Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков. Управление защиты потребителей финансовых услуг Национального банка через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов. За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай. Через шесть месяцев в сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги. Также через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама так же должна содержать существенные характеристики банковской услуги, в частности, информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и тому подобное. Требования к раскрытию банками информации утверждены постановлением № 141 правления Национального банка от 28 ноября 2019. Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов объявило новый конкурс по отбору банков для выплат бюджетникам и пенсионерам. Обновление банкнотно-монетного ряда не влияет на уровень инфляции. Об этом сообщалось на пресс-брифинге Национального банка по завершению оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны.