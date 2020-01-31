Кредиты от государства, исчезновение таксофонов и отключение тепла: что ждет украинцев с 1 февраля

С 1 февраля в Украине вводится ряд новых изменений: можно будет получать государственные кредиты для бизнеса, съездить за снегом в Карпаты, но воспользоваться таксофоном не получится. О том, что же изменится с 1 февраля, рассказывают Українські Новини.

Выплата МВФ 55 млн СПЗ

1 февраля Украина должна выплатить Международному валютному фонду 55 млн СПЗ (спецправа заимстования). Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

В этом году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ. По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов.

Второй платеж запланирован на 4 февраля. Он составит 98,5 млн СПЗ. Однако самые крупные выплаты еще предстоят в марте и сентябре. Заплатить придется по 295,5 5 млн СПЗ. Послетдний платеж в этом году будет 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.

Кредиты от государства

С 1 февраля стартует программа кредитов для малого и среднего бизнеса.

В декабре Кабинет Министров принял постановление, согласно которому программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса стартует с 1 февраля 2020 года.

Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1.5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

О старте программы написал своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, кредиты будут выдаваться в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

По словам премьер-министра, от самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов. Финансироваться будут проекты в любой сфере: энергетике, образовании, здравоохранении, транспорте и так далее.

Отключение 16 городов из-за долгов по отоплению

С 1 февраля для 16 украинских городов может закончиться отопительный сезон из-за задолженностей за газ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтограза".

В сообщении говорится, что теплокоммунэнерго в сумме должны 406 млн грн. Долги нужно погасить до конца 30 января 2020 года.

""Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проблемы с отоплением могут возникнуть у жителей населенных пунктов Кривой Рог, Каменское, Днипро, Калуш, Софиевская Борщаговка, Счастье, Старобельск, Одесса, Хлебодарское, Полтава, Сумы, Ромны, Чугуев, Харьков и Дунаевцы.

Таксофоны исчезнут

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком" с 1 февраля больше не обслуживает уличные таксофоны.

В "Укртелекоме" говорят, что у украинцев больше нет потребности в услугах таксофонов – все пользуются мобильной связью или мессенджерами. В 2019 году с помощью этих устройств говорили только менее 380 тысяч минут. Сегодня в Украине насчитывается около 4800 таксофонов. Почти все они находятся в городах. В среднем с одного таксофона в день говорят только 2,5 минуты.

В сообщении отмечается, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, поэтому ремонтировать его сложно. Сама услуга стала убыточной. Кроме того, разные структуры и организации стали просить у "Укртелекома" плату за размещение таких устройств. Все это подтолкнуло компанию к тому, чтобы просто убрать таксофоны.

За снегом придется ехать в Карпаты

В феврале снежная зима, похоже, так и не наступит. Как свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo, снег в феврале ожидается только в Карпатах, но и там может настать ранее отепление с дождями.

Как писали Українські Новини, в феврале по всей стране будут дожди, сменяемые короткими выходами солнца. Синоптики обещают плюсовую температуру, и только кое-где столбик термометра будет опускаться ниже нуля. Пока метеорологи откладывают заморозки и метели на март.

День хиджаба

А еще 1 февраля — 1 февраля мусульманки во всем мире напомнят о важности и красоте хиджаба — скромной одежды, соответствующей канонам Ислама. Всеукраинская ассоциация мусульманок также присоединилась к этой традиции. Активистки ВАМ выйдут на центральные улицы городов по всей Украине и порадуют женщин яркими цветами в пасмурный зимний день.