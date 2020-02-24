Сегодня начинается Колодий: что это за праздник и чем отличается от Масленицы

Сегодня в Украине начинается праздник Колодий или Масленица, который длится целую неделю, до начала Пасхального поста. Неделя Колодия, отмечался гуляниями, гостиной и забавами, потому что со следующего понедельника начинался Великий пост. На Колодия существовал обряд, во время которого замужние женщины вязали символическую колодку родителям, детям которых было время жениться, но не поженились в мясоед. В эту неделю украинцы устраивали праздничное веселье, а на столе в каждом доме были молочные блюда. Одно из традиционных блюд - вареники с сыром в масле или сметане. А на Слобожанщине, кроме вареников, готовили и блины с сыром и много других блюд из молочных продуктов. "В конце февраля приходит Масляница; женщины волочат колодку, т.е. идут по домам и привязывают парубкам и дивкам небольшую колодку к ноге, в наказание за то, что не вступили в брак в прошлый Мясоед. Эту колодку можна снять не иначе как за некоторый выкуп; на собраные деньги пируют и вместо блинов московских подают вареники со сметаною; на маслянице это главное блюдо", - писал в 1850 году украинский этнограф и общественный деятель Н.А.Маркевич в газете" Петербуржские ведомости ". В каждом регионе были свои особенности празднования Колодия. Каждый день празднования Колодия имел свои названия и традиции: Понедельник - "колодка родилась" Вторник - "крестины" Среда - "похрестини" Четверг - "смерть" Пятница - "похороны" Суббота - "оплакивание". Воскресенье - молодежь "волочит колодку". Как сообщали Українські Новини, сегодня, 24 февраля, кроме начала Колодия, буддисты празднуют Новый год. Кроме того, Українські Новини выясняли, где будет весело на Колодия, а также написали рецепт классических вареников.