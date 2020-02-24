Сегодня начинается Колодий: что это за праздник и чем отличается от Масленицы

Сегодня в Украине начинается праздник Колодий или Масленица, который длится целую неделю, до начала Пасхального поста.

Неделя Колодия, отмечался гуляниями, гостиной и забавами, потому что со следующего понедельника начинался Великий пост.

На Колодия существовал обряд, во время которого замужние женщины вязали символическую колодку родителям, детям которых было время жениться, но не поженились в мясоед.

В эту неделю украинцы устраивали праздничное веселье, а на столе в каждом доме были молочные блюда. Одно из традиционных блюд - вареники с сыром в масле или сметане. А на Слобожанщине, кроме вареников, готовили и блины с сыром и много других блюд из молочных продуктов.

"В конце февраля приходит Масляница; женщины волочат колодку, т.е. идут по домам и привязывают парубкам и дивкам небольшую колодку к ноге, в наказание за то, что не вступили в брак в прошлый Мясоед. Эту колодку можна снять не иначе как за некоторый выкуп; на собраные деньги пируют и вместо блинов московских подают вареники со сметаною; на маслянице это главное блюдо", - писал в 1850 году украинский этнограф и общественный деятель Н.А.Маркевич в газете" Петербуржские ведомости ".

В каждом регионе были свои особенности празднования Колодия. Каждый день празднования Колодия имел свои названия и традиции:

Понедельник - "колодка родилась"

Вторник - "крестины"

Среда - "похрестини"

Четверг - "смерть"

Пятница - "похороны"

Суббота - "оплакивание".

Воскресенье - молодежь "волочит колодку".

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 24 февраля, кроме начала Колодия, буддисты празднуют Новый год.

Кроме того, Українські Новини выясняли, где будет весело на Колодия, а также написали рецепт классических вареников.