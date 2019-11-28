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28 ноября 2019, четверг, 10:40 657
Общество 2019-11-28T11:30:40+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" в следующем году собирается увеличить стоимость билетов на 22%

"Укрзализныця" в следующем году собирается увеличить стоимость билетов на 22%

цены на билеты, Пассажирские перевозки, Поезд, Укрзализниця
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В ходе презентации проекта финансового плана "Укрзализныци" на 2020 год, которая ранее увеличила срок предварительной покупки билетов, стало известно, что в следующем году стоимость билетов на пассажирские перевозки вырастет в цене. 

Об этом сообщает пресс-служба Центра транспортных стратегий.

Доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - сообщают в пресс-службе.

В "Укрзализныце" ожидают, что доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что коррупция в акционерном обществе "Укрзализныця" "дикая" и нужно принимать кадровые решения, чтобы остановить этот процесс.

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