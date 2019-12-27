Минкультуры намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020

Минкультуры намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в февра

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - говорится в нем со ссылкой на слова первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчука.

Замминистра подчеркнул, что ведомство сотрудничает с Министерством иностранных дел для формирования месседжей для жителей неподконтрольных территорий.

Отмечается, что министерство получило и согласовало заявления от администрации госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV) о согласовании увольнения от 28 декабря по соглашению сторон генерального директора UA|TV Людмилу Березовскую, его заместителей Александра Куценко, Татьяну Овдиенко и Наталию Мозговую.

Исполнение обязанностей руководителя телеканала до проведения конкурсного отбора на должность генерального директора будет возложено на заместителя гениректора Юлию Островскую.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минкульт обосновал принадлежность Украинской православной церкви к Русской православной церкви основываясь на участии архиереев УПЦ в соборе РПЦ и выполнении решений этого собора.

Также менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.