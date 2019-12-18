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18 декабря 2019, среда, 12:04 634 Дополнено
Общество 2019-12-18T14:30:04+02:00
Українські Новини
C 1 марта украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспорту, - Гончарук

C 1 марта украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспорту, - Гончарук

Валерия Назаренко
Алексей Гончарук, Граница, Пересечение границы, Россия, Загранпаспорт
Украинская граница. Фото: vgorodok.com
Украинская граница. Фото: vgorodok.com

C 1 марта 2020 года украинцы будут пересекать границу с Россией по заграничному паспорту.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабинета Министров в среду, передают Українські Новини.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании заграничного паспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал он.

При въезде украинцев с территории России в Украину Государственная пограничная служба Украины будет пропускать граждан Украины также по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Премьер также сообщил, что сокращается время прохождения пограничного контроля граждан - для проверки данных граждан сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

(Новость дополнена подробностями)

Постановление Кабмина предусматривает приостановление действия положений соглашения с Россией от 16 января 1997 года, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела с марта 2015 года въезд на свою территорию для граждан России по заграничному паспорту.

Кроме того, на линии разграничения начал действовать новый Порядок пересечения. 

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