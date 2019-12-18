C 1 марта украинцы будут пересекать границу с Россией по загранпаспорту, - Гончарук

C 1 марта 2020 года украинцы будут пересекать границу с Россией по заграничному паспорту.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале, сообщая о решениях, принятых на заседании Кабинета Министров в среду, передают Українські Новини.



"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании заграничного паспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал он.



При въезде украинцев с территории России в Украину Государственная пограничная служба Украины будет пропускать граждан Украины также по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.



Премьер также сообщил, что сокращается время прохождения пограничного контроля граждан - для проверки данных граждан сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами.



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Постановление Кабмина предусматривает приостановление действия положений соглашения с Россией от 16 января 1997 года, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.



Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела с марта 2015 года въезд на свою территорию для граждан России по заграничному паспорту.



Кроме того, на линии разграничения начал действовать новый Порядок пересечения.