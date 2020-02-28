Теплее, чем обычно: синоптики сделали прогноз погоды на март

В то время, как последние дни зимы прогнозируют со штормовым ветером и дождями, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднюю месячную температуру +1…+7 градусов в марте.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини.

Кроме того, Гидрометцентр отмечает, что такая температура будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщали Українськi Новини, последствия непогоды 24 февраля, которая накрыла почти всю страну, для многих областей стали печальными, поскольку из-за сильных порывов ветра пострадало большое количество людей.

Тем временем, в Украине среднегодовая температура растет втрое быстрее, чем во всем мире. В частности, в 2020 году метеорологическая зима в Украине так и не наступила

В Центральной геофизической лаборатории уже проанализировали календарь погоды и предполагают, что март будет необыкновенно теплым.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.