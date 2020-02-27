В МОЗ не рассказывают, как будут вывозить людей из карантина в Новых Санжарах

Представитель Министерства здравоохранения заявил, что пока не готов сообщить, каким образом будут вывозить людей из обсервации. Об этом он сказал во время брифинга в Новых Санжарах, передает 112 канал.

"Согласно разработанному плану, во-первых, это будет после 14-го дня, если не будет новых сроков по рекомендации ВОЗ, будут еще проведены дополнительные обследования, и после этого мы сообщим, каким образом это будет сделано", - сообщил представитель МЗ.

Сообщалось также, что на содержание эвакуированных в Новых Санжарах выделили 2,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, после проведения анализов на коронавирус оказалось, что все 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.

Ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.

Так и Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая. Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья.

В Кабмине дал ответы на популярные вопросы среди граждан Украины о ситуации, которая сложилась вокруг эвакуации украинцев и иностранцев из Ухани (Китай).